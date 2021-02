Marseille retrouve enfin Milik !

Une première demi-heure de mise en jambes à Monaco (défaite 3-1), puis très vite, l'ancien attaquant de Naples avait montré de quoi il était capable avec un but plein de flair pour sa première titularisation à Lens (2-2). Ce soir-là, Milik était sorti au bout d'une heure mais sa main posée sur l'arrière de sa cuisse gauche quelques minutes auparavant était passée presque inaperçue. "C'est l'une des satisfactions. Il a beaucoup pesé, il a amené un point de fixation intéressant. C'est un bon apport offensif pour l'OM", réagissait alors simplement Nasser Larguet, qui dirigeait l'OM pour la première fois. L'entraîneur intérimaire n'a finalement pas beaucoup profité de ce "bon apport offensif", puisqu'il y avait bien un souci avec cette fameuse cuisse gauche. En conflit avec la direction de Naples, Milik n'avait pas joué de toute la saison en club avant de rejoindre Marseille et son corps a peut-être eu du mal à encaisser la reprise.

Le Polonais de bientôt 27 ans est en tous cas resté aux soins et n'a pas participé aux quatre derniers matches de l'OM. Face au Paris SG (défaite 2-0) puis à Auxerre (2-0) et Bordeaux (0-0), c'est bien la cuisse qui était en cause. Puis mercredi contre Nice (3-2), il n'était pas qualifié pour ce match en retard. En pointe, ils ont été trois à se succéder pour combler l'absence: Germain, Benedetto et Dieng. Si le jeune Sénégalais a tiré son épingle du jeu avec un but à Auxerre et une titularisation correcte contre Nice, l'ancien Niçois et l'Argentin ont touché le fond, comme pour rappeler combien il était urgent pour l'OM de voir un N.9 s'installer pour de bon. Samedi à Nantes, Milik va donc reprendre son poste en pointe, celui que personne ne pourra lui contester s'il redevient le joueur qu'il était dans ses meilleures saisons italiennes. Et certains en salivent déjà. "Il va beaucoup nous apporter, c'est un joueur de classe internationale. C'est toujours positif de voir un joueur comme ça intégrer le groupe. Ca se voit que c'est un tueur. Il a une très, très bonne frappe de balle", a ainsi raconté Valentin Rongier, l'oeil brillant.

> Milik a montré une grande détermination pour venir <

Pour Benedetto en revanche, l'arrivée de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam n'est pas forcément une excellente nouvelle. Avant le carton rouge reçu contre Bordeaux, qui le privera d'encore deux matches, l'Argentin avait pourtant assuré se réjouir de cette nouvelle concurrence. "C'est un grand joueur et il s'est bien adapté. Il dit qu'il est latin et il boit le maté avec nous (rires). Mais c'est aussi un défi pour moi, ça me fait du bien. Ca sera le meilleur qui jouera", avait estimé "Pipa". Arrivé il y a peu, Milik a déjà vécu beaucoup à Marseille, mais plus en dehors du terrain que sur la pelouse. Les incidents violents de la Commanderie auraient ainsi pu le secouer, mais ça n'a pas été le cas, selon le capitaine Steve Mandanda. "On en a blagué, c'était pour lui souhaiter la bienvenue à l'OM. Et puis il a vécu aussi des histoires avec Naples, un club qui ressemble beaucoup à l'OM. C'est une forte personnalité, il a du caractère, ça ne l'a pas déstabilisé", a assuré le gardien marseillais. Il n'est pas évident que le calme revienne à très brève échéance à l'OM. Mais désormais, quelques buts de Milik ne feraient pas de mal.