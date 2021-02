OM : Milik absent encore une semaine

Nos Olympiens s'inclinent dans ce match. Prochaine rencontre mercredi à Auxerre en Coupe de France. pic.twitter.com/X4tnnXCmFs



Qu'en est-il de Ntcham ?

Entré en jeu à Monaco, Arkadiusz Milik s'est blessé à la cuisse lors de sa première titularisation avec l'OM, à Lens mercredi (2-2), après avoir inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Forfait lors de la rencontre contre le Paris Saint-Germain dimanche soir (0-2), l'attaquant polonais va encore devoir patienter, comme l'a confié son entraîneur Nasser Larguet en conférence de presse. « Pour Milik, ce sera plus long. La blessure qu’il a eue contre Lens va l’éloigner encore une petite semaine » a-t-il avoué. D'ores et déjà forfait pour le match de Coupe de France à Auxerre mercredi, l'ancien Napolitain devrait également manquer le déplacement à Bordeaux dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1.⏱ 90+3 | #OMPSG 0️⃣-2⃣Autre recrue hivernale de l'Olympique de Marseille, Olivier Ntcham n'a lui pas encore pu effectuer ses débuts. Et pour cause, il y a encore quelques détails à régler pour le milieu de terrain tricolore, qui débarque du Celtic. « Quand Ntcham, sur le plan administratif, va pouvoir être opérationnel dès que possible, on le mettra sur le terrain. Si on peut l’avoir contre Auxerre, ce sera une bonne chose » espère ainsi Larguet. Un entraîneur intérimaire nommé suite à la mise à pied d'André Villas-Boas, qui avait annoncé sa démission mardi dernier, et qui ne sait pas combien de temps il va poursuivre cet intermède, lui qui est habituellement directeur du centre de formation phocéen.