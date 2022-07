Marseille : Jorge Sampaoli proche de partir ?

Bientôt la soupe à la grimace du côté de l'Olympique de Marseille ? Selon L'Equipe, Jorge Sampaoli ne devrait plus être le coach de l'OM dans les prochaines heures. L'entraîneur argentin, irrité de la direction prise par le Mercato et du peu de recrues enregistrées, voudrait quitter la formation olympienne. Un coup de tonnerre sur la Canebière, deux jours après la reprise de l'entraînement.

Sampaoli, un coup à la Bielsa

A travers cette initiative, Sampaoli imite quelque peu son compatriote Marcelo Bielsa. Ce dernier avait aussi laissé tout en plan à l’été 2015 en raison d’un désaccord avec sa hiérarchie. Sept ans après, l’histoire se répète donc du côté du Vélodrome et cela risque de fortement déplaire aux supporters de l’équipe. Sampaoli était en effet très apprécié par les fans olympiens et son bilan parle en sa faveur. En dix-huit mois, et après avoir remplacé André Villas-Boas, il a réussi à redresser cette équipe jusqu’à en faire un vice-champion de France. Il était motivé pour faire encore mieux, mais a donc jugé que les conditions n’étaient pas réunies dans cette optique.