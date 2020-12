Malgré la crise, Saint-Etienne ne change pas de cap

Des joueurs plus jeunes...



... pour produire plus de jeu

Cette fois, l'aventure stéphanoise de Stéphane Ruffier à Saint-Etienne est sur le point de se terminer . Ce vendredi, L'Equipe a annoncé que le licenciement du gardien allait avoir lieu avant la fin de l'année. Mais est-ce que cela va permettre aux Verts de repartir de l'avant ? Rien n'est moins sûr. Quand l'international français a été sorti du onze forézien au mois de février, cela devait être un électrochoc pour mettre un terme à une série de huit défaites en neuf matchs. Il n'aura jamais eu lieu.Si le départ de l'ancien capitaine stéphanois est sur le point d'être réglé d'un point de vue administratif, il reste encore de nombreux problèmes à gérer du côté de Geoffroy-Guichard. Et un seul homme pour le faire : Claude Puel.Après 13 journées, Saint-Etienne pointe au 15eme rang de la Ligue 1 et n'a que deux points d'avance sur la zone rouge. Les Verts vont devoir se battre pour rester en Ligue 1. Mais avec quelles armes ? Dans un effectif en perte de confiance, les recrues n'ont eu que très peu d'impact. Adil Aouchiche n'a marqué que deux buts et Panagiotis Retsos a raté cinq matchs à cause d'une blessure.Pour leur laisser de la place, certains éléments d'expérience comme Ryad Boudebouz n'ont été que très peu sollicités par Claude Puel. D'autres à l'image de Yann M'Vila et Yohann Cabaye ont été poussés vers la sortie pendant l'été. Leur expérience aurait pu éviter que de jeunes joueurs soient jetés en pâture dans une course au maintien exigeante où le vécu peut faire la différence. Mais ce n'est pas le projet stéphanois.Avec Claude Puel au poste d'entraîneur mais aussi a celui de manager général, la volonté est de construire un projet sur le long terme axé sur la jeunesse afin de sécuriser la situation financière du club. L'idée est aussi de produire du beau jeu.disait l'entraîneur stéphanois il y a un mois. C'est pourtant une série de dix matchs consécutifs sans victoire qu'il faudra stopper ce vendredi face à Angers. Cette urgence de résultats ne semble pas remettre en cause la philosophie adoptée il y a un peu plus d'un an, alors même que cela implique une lutte pour le maintien, l'absence de réinvestissement de dizaines de millions d'euros ou le licenciement de son ancien capitaine.