L’ASSE s’apprête à licencier Stéphane Ruffier

Les jours de Stéphane Ruffier à l’ASSE sont à présent comptés. A moins d’un improbable revirement de situation, telle une issue favorable lors de la conciliation programmée pour le 15 décembre prochain, l’ancien portier international va quitter les Verts d’ici la fin de l’année. D’après L’Equipe, une procédure de licenciement a été lancée suite à la dernière mise à pied du gardien. Celle-ci remonte au 19 novembre dernier et était due à un acte de subordination.



Alors qu’il s’entrainait avec l’entraineur des gardiens, Ruffier avait écourté la séance sans motif valable. Aux yeux de sa direction, c’est une raison suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat unilatérale. Il y a eu depuis un entretien avec Xavier Thuilot, le directeur général, et on lui a alors signifié les intentions du club à son endroit suite à « l’attitude méprisante » qu’il aurait eue. L’ancien monégasque vient d’être mis à pied en attendant le licenciement.

Dix mois sans jouer pour Ruffier

Cette fois, il semble donc bien que l’histoire de Stéphane Ruffier avec le club forézien touche à sa fin. Un dénouement qui paraissait inévitable vu la tension qu’il y avait entre le joueur et la direction, mais aussi entre le joueur et son coach Claude Puel depuis plusieurs mois. Pour rappel, son dernier match avec la formation stéphanoise remonte au 16 février dernier. S’en est suivi un long bras de fer et durant lequel le portier de 34 ans a toujours été tenu à l’écart de l’équipe première.