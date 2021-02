Lyon : Rudi Garcia n'a pas peur de l'OM

« C’est toujours un match particulier. Il ne faut pas craindre cet adversaire. L’important est de mettre les ingrédients pour gagner. On doit être en mode Ligue des Champions

». Justement, en parlant de Ligue des Champions, l'OL aimerait faire son retour dans cette prestigieuse compétition. Le club, deuxième de Ligue 1, est sur la bonne voie : « On a envie de retrouver la Ligue des Champions.

On garde le sens des priorités. On est très déterminés. Il reste encore beaucoup de matchs ».

Et en effet, le programme des Lyonnais est assez chargé. « On connait notre calendrier. On va avoir 3 matchs assez proche la semaine prochaine. Je veux que mon équipe soit au meilleur niveau dimanche » a affirmé Rudi Garcia. Après Marseille, Lyon affronte Rennes et Reims, puis le Paris Saint-Germain lors de ses trois prochains matchs de Ligue 1. Entre temps, le club rhodanien va aussi rencontrer Sochaux pour le 16eme de finale de la Coupe de France.

« Un collectif de qualité »

« collectif de qualité » d'après Houssem Aouar. Néanmoins, le milieu français pense qu'il faut faire encore certains progrès : « On peut encore être plus fluide dans le jeu et être un peu plus serein. On doit être plus juste techniquement. De mon côté, je peux encore progresser sur ma régularité. Je dois encore aider l'équipe pour fluidifier le jeu ». Même chose pour Rudi Garcia : « On doit être plus constant également derrière. Retrouver un travail collectif défensif. On doit être plus rigoureux ».

« une affiche à ne pas manquer » pour Rudi Garcia. Houssem Aouar semble plus que motivé : « On a un grand match qui nous attend ce dimanche. On sait ce que l'on veut faire là-bas. C'est toujours des matchs très engagés ». L'équipe est consciente d'être sur la dernière ligne droite, Aouar n'a qu'un seul objectif en tête : « On a un sprint à 4 dans la course finale. Lille est très performant. Les quatre équipes sont régulières. Je veux gagner quelque chose ici. On va tout faire cette saison pour remporter des titres ». Le coup d'envoi est prévu dimanche, à 21 heures, à l'Orange Vélodrome.

