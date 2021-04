Lyon : Galtier pour succéder à Garcia ?

Selon Le Parisien, le profil de Christophe Galtier intéresserait les dirigeants de l’OL pour prendre les rênes du club la saison prochaine. Le technicien lillois aurait été identifié comme le remplaçant de Rudi Garcia par la direction rhodanienne. En tout cas, selon une indiscrétion du journal. Le quotidien francilien rappelle d'ailleurs que Galtier connait bien le banc lyonnais sur lequel il a passé la saison 2007-2008 comme adjoint d’Alain Perrin, lui qui avait enchainé directement avec le banc du rival stéphanois (2009-2017).

Galtier à l'OL, le silence d'Aulas

Pour le moment, le président lyonnais Jean-Michel Aulas n’a pris aucun contact avec le moindre coach et évite d'en parler afin de ne pas déstabiliser le groupe actuel. Mais Galtier serait définitivement surveillé par la direction rhodanienne. "Je peux vous assurer qu’il n’y a eu aucun contact de pris avec un entraîneur autre que Rudi, assène le président lyonnais pour RMC. Tous ceux qui pensent savoir ne savent pas, et ont plus de chances de se tromper que de dire la vérité..."