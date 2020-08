Lyon, attention à l'ascenseur émotionnel

Les objectifs Après une saison de transition délicate, l'OL va tenter de réintégrer le trio de tête de la Ligue 1. C'est là que se trouve la place d'un club qui avant 2020, n'avait pas manqué la qualification européenne depuis 1997. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, Lyon a besoin de revenir sur le devant de la européenne le plus vite possible. Pour y arriver, certains obstacles pourraient se dresser sur la route des Lyonnais : une concurrence plus rude que jamais et les possibles départs de cadres vers des clubs qualifiés pour les coupes d'Europe. Mais un club du standing de l'OL doit être capable de surmonter ces difficultés

Le mercato Le mercato lyonnais n'a pas encore réellement commencé. A part le défenseur Cenk Özkacar, il n'y a aucun nouveau visage dans l'effectif lyonnais. Le secteur offensif s'est quand même renforcé. L'option d'achat de Karl Toko-Ekambi a été levée mais l'attaquant camerounais était déjà prêté à l'OL. Acheté cet hiver, Tino Kadewere est Lyonnais depuis la fin de son prêt de six mois au Havre. Les échéances européennes ont monopolisé l'attention, reléguant le mercato au second plan. Maintenant, le recrutement va pouvoir s'étoffer. La liste des départs qui jusque-là ne compte qu'une poignée de noms aussi. Lucas Tousart a été vendu au Hertha Berlin dès l'hiver dernier, Mapou Yanga-Mbiwa est arrivé en fin de contrat, les espoirs Oumar Solet et Amine Gouiri vont continuer leur progression ailleurs et Martin Terrier va tenter de se relancer à Rennes.

L'équipe type Avec les joueurs qu'il a actuellement à sa disposition, Rudi Garcia peut reconduire son 3-5-2 des grandes affiches et son 4-3-3 des duels face aux défenses regroupées. Dans ces deux systèmes, les hommes de bases sont les mêmes. Anthony Lopes dans le but, Marcelo, Marçal et Jason Denayer en défense. Les rôles de piston reviennent à Maxwel Cornet et Léo Dubois. En 4-3-3, le premier passera ailier et le second latéral droit. Dans l'entrejeu, le trio Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Houssem Aouar (s'il reste) a fait ses preuves au plus haut niveau. En attaque, trois hommes sont à la lutte pour deux places : Karl Toko-Ekambi, Moussa Dembélé et Memphis Depay.

Le point fort et le point faible Les Lyonnais viennent de vivre une expérience incroyable. Demi-finalistes de la Ligue des Champions, ils ont su rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Le genre de parcours qui change les joueurs et soude un groupe. En construisant autour de cet état d'esprit et du collectif né pendant le confinement, l'OL peut espérer retrouver sa place parmi les cadors de la Ligue 1. Mais à l'entame d'une saison sans échéance européenne, l'ascenseur émotionnel risque d'être trop important pour les meilleurs joueurs lyonnais. Courtisés, ambitieux ou les deux, des éléments importants du onze rhodanien pourraient s'en aller avant la fin du mercato prévue le 5 octobre. Parmi eux, le prodige Houssem Aouar, le capitaine Memphis Depay ou le buteur Moussa Dembélé. Des pertes qui seront difficiles à compenser.

Le style de jeu Depuis l'arrivée de Rudi Garcia, l'OL n'a pas toujours été séduisant. Le jeu de possession promis n'a pas toujours été mis en place et les récents exploits européens pourraient définitivement l'enterrer. Les Gones ont pris conscience qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir le ballon pour être dangereux. Pour le moment, ils ont les attaquants qu'il faut pour faire la différence en contres. Quand il faudra faire le jeu, les Lyonnais pourront compter sur le talent d'Houssem Aouar et le volume de jeu de Maxence Caqueret pour dominer efficacement.