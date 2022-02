LOSC : Gourvennec et Weah évoquent le cas Grbic

"Sera-t-il à 100% psychologiquement pour jouer ?"



Que s'est-il dit en conférence de presse d'avant #MHSCLOSC ?



La réponse avec Timothy Weah et Jocelyn Gourvennec. pic.twitter.com/0gwbDtoyo0

— LOSC (@losclive) February 10, 2022

Surclassé par le PSG dimanche dernier (1-5), Lille espère afficher un visage plus positif contre Montpellier, samedi dans l'optique de la 24ème journée de Ligue 1 (17 heures). "Le groupe est un peu en rage, on a tous envie de rejouer., a clamé Timothy Weah, l'attaquant du LOSC, dans des propos relatés par L'Equipe. Le statut d'Ivo Grbic pourrait être remis en cause pour cette rencontre alors que le gardien a été coupable d'erreurs face au PSG - faute de main sur l'ouverture du score de Danilo Pereira, mauvaise sortie sur le but de Presnel Kimpembe.Jocelyn Gourvennec, le coach des Champions de France, n'a pas caché que le natif de Split était "affecté" mentalement après le match réalisé contre le PSG. "Par rapport à la responsabilité d’Ivo, quand il y a un joueur qui fait des erreurs manifestes, il faut lui parler et essayer de comprendre, et apprécier la façon dont il récupère., s'est interrogé le technicien en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le petit Lillois, puis d'affirmer : "Quand un gardien fait trois erreurs directes, ça se voit beaucoup plus."Weah a défendu son partenaire, refusant de l'accabler pour le revers subi face à Paris. "On est toujours avec lui.. 11ème de Ligue 1, Lille devra ramener un résultat de Montpellier afin de rester dans une possible course à l'Europe. Burak Yilmaz - gêné par une douleur au pubis et absent contre Paris - sera présent, tandis que Renato Sanches, Isaac Lihadji et Jérémy Pied sont incertains.