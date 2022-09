Denis Bouanga a signé avec le Los Angeles Football Club à la fin de la fenêtre des transferts de l'été et a fait ses débuts le 31 août lors de la défaite 2-1 contre le Houston Dynamo. L'international gabonais est entré en jeu à 18 minutes de la fin du match et a joué contre le Real Salt Lake dimanche soir.

Bouanga ouvre un nouveau chapitre

Bouanga a été présenté officiellement par le LAFC, le club avec lequel il a signé un contrat pour les trois prochaines saisons, et a profité de sa première apparition avec son nouveau club pour comparer sa nouvelle formation au Paris Saint-Germain. "Nous l'avons comparée au PSG parce qu'ils ont des joueurs extraordinaires qui marquent beaucoup de buts. C'est une grande équipe que je suis depuis un certain temps déjà."