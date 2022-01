Le 124e derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne va se dérouler vendredi au Groupama Stadium. Un duel a priori déséquilibré entre le onzième et la lanterne rouge du classement de Ligue 1, séparés par seize points. Les hostilités sont en tout cas lancées entre supporters, et les ultras lyonnais ont dégainé les premiers avec une banderole aux mots guerriers qui a provoqué la réaction de l'état-major du club rhodanien.



"Derby : ils sont à l'agonie... Achevez-les !" Tels sont les mots inscrits sur cette fameuse banderole déployée à l'extérieur de l'enceinte abritant les rencontres de l'Olympique Lyonnais. Des mots aux accents guerriers dont l'OL a tenu à se dissocier dans un message publié sur les réseaux sociaux : "L'OL condamne la banderole placée à l'extérieur de ses infrastructures ce mercredi. Aucune rivalité sportive ne peut justifier de tels propos, encore plus quand ils prennent ensuite corps négativement dans nos stades."

— Olympique Lyonnais (@OL) January 19, 2022

Lyon anticipe

Échaudé par les récents épisodes des différents débordements de certains de ses supporters, l'Olympique Lyonnais a décidé de lutter contre tout ce qui pourrait lui nuire de ce point de vue. Toujours en course pour accrocher une place européenne en fin de saison, le club de Jean-Michel Aulas veut s'éviter toute perte de point pour des sanctions liées à des problèmes extra-sportifs.