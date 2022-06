Sadio Mané anime les gazettes depuis quelques semaines. D'abord parce que le joueur de Liverpool semble plus disposé que jamais à quitter les Reds pour tenter l'aventure en Bundesliga au sein du Bayern Munich. Ensuite parce que certaines de ses déclarations font énormément réagir. Le Sénégalais s'en est offerte une nouvelle au moment d'évoquer l'Olympique de Marseille. Une phrase qui a rappelé un certain Didier Drogba.



Dans des propos relayés par RMC Sport, Sadio Mané a répondu à une question sur son club favori, juste après le succès glané samedi soir par le Sénégal face au Bénin (3-1), lors des qualifications pour la CAN 2023. "Plutôt Real Madrid ou Barcelone ? (...) Ces deux équipes ne sont pas mal. Mais moi, je ne suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe, c'est Marseille. Donc je dirais plutôt Marseille."

Les supporters s'en souviennent

Un amour du club phocéen déjà clamé par le passé par Sadio Mané. Mais les chances de le voir évoluer à l'OM sont infimes, voire inexistantes. Du moins dans un futur proche, puisque les prétentions salariales actuelles du joueur ne correspondent absolument pas à ce que pourrait lui proposer l'OM. Sa déclaration d'amour pour Marseille rappelle en tout cas celles, nombreuses, d'un Didier Drogba passé quant à lui une seule et unique saison au Vélodrome et qui avait ensuite passé le reste de sa carrière à dire son attachement à un club dans lequel il n'a jamais rejoué.



Les supporters marseillais lui en avaient d'ailleurs voulu d'avoir préféré la Chine, le Canada ou l'Amérique du Nord plutôt que de revenir à l'OM. En 2017, une banderole avait même été déployée au Vélodrome : "Drogba, arrête de dire que tu aimes l'OM. Tu gagnes en un mois ce que nous n'aurons jamais en une vie. Ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine !"