Attendue comme le Messie à Paris, la Pulga a livré ses premières mots ce matin en conférence de presse. Arrivé mardi après-midi dans la capitale après le suspense d'une signature qui aura tenu en haleine la planète entière, l'Argentin a été présenté dans l'auditorium du Parc des Princes.

Nasser Al-Khelaïfi : "Une journée historique pour le club"

Aux côtés de la superstar de 34 ans, Nasser Al-Khelaïfi a été le premier à prendre la parole. Très satisfait de cet immense coup réalisé au nez à et la barbe du Barça, le président du PSG a parlé "d'une journée historique pour le club". "Leo rend le football magique" et l'arrivée de Messi "sera très excitante" pour les fans parisiens. Avant de donner la parole à l'ex-icône catalane, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué de rendre hommage aussi à Jean-Claude Blanc, le directeur général parisien, et à Mauricio Pochettino, "le meilleur entraîneur du monde pour moi".

Messi : "Je suis très heureux d'être à Paris"

Puis ce fut au tour de Lionel Messi de s'exprimer. Triste de quitter le Barça, "chacun sait comment je suis parti de Barcelone", mais "heureux d'être à Paris", le numéro 30 parisien s'est montré très enthousiaste à l'idée de jouer sous le maillot parisien, même s'il n'a pas souhaité donner de date pour ses débuts. "Je reviens de vacances, j'ai arrêté le foot pendant plus d'un mois. Il faudra sûrement que je fasse une préparation. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai commencer."

⚽ #Mercato #PSG

🎙🔴🔵 Lionel Messi : "Je ne sais pas quand je vais démarrer la compétition. Il faudra que je fasse une préparation, j'ai très envie de jouer !" pic.twitter.com/meuGmDWwgI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 11, 2021

Interrogé sur le fait de jouer avec Neymar et Kylian Mbappé, le joueur de 34 ans a reconnu être impatient de "jouer avec les meilleurs", tout en soulignant les autres "arrivées spectaculaires" réalisées par le PSG au cours du Mercato (Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum).

Logiquement, la question de remporter la Ligue des Champions est vite arrivée sur la table. Vainqueur à quatre reprises de la Coupe aux grandes oreilles, l'Argentin n'a tenu à rappeler d'abord qu'une part de "chance" était toujours présente dans le football, un sport fait "de détails". "Mon rêve est de soulever une cinquième fois la Ligue des Champions" a finalement admis le natif de Rosario. Cela tombe bien, c'est aussi l'objectif suprême du Paris Saint-Germain.

La question de la prolongation de Kylian Mbappé a aussi été soulevée. Malicieux, le boss du PSG a rappelé que l'avant-centre avait voulu une équipe compétitive... Désormais, "il n'y a pas plus compétitif que le Paris Saint-Germain. Il n'a plus d'excuse". Le message est passé.