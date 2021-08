Mercato : Lionel Messi rejoint le PSG (officiel) !

Après plusieurs jours de tractations, le Paris Saint-Germain vient d'officialiser ce mardi la signature de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'or, icône du Barça pour lequel il jouait depuis 17 saisons chez les professionnels, rejoint la Ligue 1 et le PSG après l'échec de sa prolongation en Catalogne, pour une durée de deux ans (+ une saison en option). Un coup au retentissement planétaire pour le club parisien.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.



PSGxMESSI ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Après un Mercato déjà XXL (Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum), Paris ajoute donc l'Argentin à son effectif de rêve. La Pulga, vainqueur de la Copa America cet été avec l'Albiceleste, vient former avec Neymar et Kylian Mbappé l'un des trios offensifs les plus talentueux de l'histoire du ballon rond, auquel il faudra évidemment ajouter ses compatriotes Angel Di Maria et Mauro Icardi.

Avec ce recrutement hors-norme, le PSG prend déjà date pour conquérir la première Ligue des Champions de son histoire, son objectif ultime. Finaliste malheureux en 2020 face au Bayern Munich, éliminé en demi-finales au printemps dernier par Manchester City, le Paris Saint-Germain compte sur Lionel Messi, quadruple vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles (2006, 2009, 2011, 2015), pour lui faire franchir un dernier cap. "Rêvons plus grand" est un slogan qui, plus que jamais, va de pair avec le club de la Capitale.

"Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris, a réagi Leo Messi après avoir paraphé son contrat. Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes."

"Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain. Il n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique. L’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre remarquable entraineur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde."