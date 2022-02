Lille : Gourvennec et André encensent Ben Arfa avant le PSG

Leader de Ligue 1 avec 11 points points d'avance sur Nice, le PSG se déplace à Lille, dimanche lors de la conclusion de la 23ème journée de Ligue 1 (20h45). Malgré une saison jusqu'ici mitigée, les Dogues, Champions de France en titre veulent croire en leurs chances d'un possible exploit contre le club francilien. "On est une équipe qui aime les espaces et qui met beaucoup d’intensité. Contre une équipe qui aime la possession et laisse ces espaces, ça fait un match ouvert. Ça joue notre jeu. C’est plus compliqué contre les blocs bas", a analysé Benjamin André devant les médias, dans des propos retranscrits par La Voix du Nord. Sondé sur le fait que la formation de Mauricio Pochettino soit "prenable" à ce moment de la saison, il a répondu par un éloge axé sur le plan individuel : "Ils ont des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Collectivement, ils ressortent une impression d’inachevée. Ça reste à chaque poste la meilleure équipe en France et une des meilleures en Europe."

Ben Arfa, un atout pour le LOSC ?



Onzième au classement, Lille reste sur un revers concédé face à Brest (2-0) et aura nécessairement à cœur de rebondir dans cette affiche de gala. La créativité d'Hatem Ben Arfa, entré en jeu face à Brest après plusieurs mois sans jouer, pourrait-elle être un atout ? "On a vu sa rentrée à Brest où il a tout de suite essayer de prendre les choses à son compte. S’il peut nous apporter ce petit truc qui nous manque dans les vingt-cinq derniers mètres pour casser les blocs bas...", a glissé André. Dans la même veine, Jocelyn Gourvennec a confié son optimisme sur le sujet : "Il montre de très bonnes aptitudes sur le plan athlétique, il a de bonnes sensations. Il sera encore mieux dans les semaines à venir en jouant et en s'entraînant régulièrement. C'est vrai que c'est une bonne surprise de le voir à ce niveau après cette coupure. Il va être intéressant pour nous."