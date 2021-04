Le PSG a parfaitement négocié son premier choc contre Lyon, lors de la 30e journée. Face à Lille, il a l'occasion de frapper un grand coup dans la course au titre, peu après avoir battu les Dogues en Coupe de France. Un LOSC plus aussi régulier depuis quelques semaines et qui semble ne pas avoir droit à l'erreur.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris et Lille vont s’affronter en tant que leader et dauphin au classement de la Ligue 1 pour la 4e fois au 21e siècle (après novembre 2018, avril 2019 et décembre 2020) – égalant le record pour une confrontation dans l’élite sur la période qui appartient à Paris-Monaco.



Paris a effectué un match nul et vierge à Lille en Ligue 1 le 20 décembre dernier (0-0) et pourrait enchaîner une 2e rencontre sans victoire dans la compétition face à cet adversaire pour la première fois depuis janvier 2010-avril 2012 (4 à la suite).



Paris n’a perdu aucune de ses 21 dernières réceptions de Lille en Ligue 1 (13 victoires, 8 nuls), son dernier revers à domicile face au LOSC en championnat remontant au 27 avril 1996 (0-1).



Seuls l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan (2 fois chacun) se sont inclinés moins souvent que Lille dans les 5 grands championnats européens cette saison (3 défaites).



Après sa défaite face à Nîmes (1-2), Lille pourrait enchaîner 2 revers de suite en Ligue 1 pour la 1re fois depuis décembre 2019-janvier 2020 (3).



Paris reste sur 2 défaites consécutives à domicile en Ligue 1 (0-2 v Monaco et 1-2 v Nantes), sa pire série au Parc des Princes dans l’élite depuis novembre 2012 (2 également).



Lille n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers déplacements en Ligue 1 (12 victoires, 4 nuls), c’était le 8 novembre 2020 à Brest (2-3).



Aucune équipe n’a gardé sa cage inviolée plus souvent que Paris (17 fois) et Lille (16 fois, à égalité avec Manchester City) dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Lille a encaissé 68% de ses buts en Ligue 1 2020/21 en 1re période (13/19), ratio le plus élevé. Le Losc a en revanche encaissé au moins 2 fois moins de buts que toute autre équipe dans le 2e acte de ses rencontres (6).



Marquinhos pourrait disputer son 200e match en Ligue 1 – devenant seulement le 2e joueur brésilien à atteindre ce cap avec Paris dans l’élite (Thiago Silva, 204 rencontres). Il a été impliqué dans 2 buts contre Lille en L1 (1 but, 1 passe décisive), son co-record face à un adversaire dans l’élite.



L’attaquant de Paris Kylian Mbappé a inscrit son 100e but en Ligue 1 lors de la dernière journée – devenant à 22 ans et 91 jours le plus jeune joueur de l’histoire du championnat à atteindre cette marque. C’est sur un tout autre aspect qu’il se distingue face à Lille puisqu’il a délivré 6 passes décisives face au Losc, son record face à un adversaire dans l’élite.



Jonathan Bamba a été décisif à 36 reprises avec Lille en Ligue 1 depuis ses débuts en 2018/19 (20 buts, 16 assists), plus que tout autre joueur du club sur la période.