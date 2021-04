PSG - Pochettino : "Neymar doit améliorer son rythme de jeu"

"Neymar manque de temps de jeu"

Le PSG va enchaîner les rencontres importantes. Samedi au Parc des Princes (17 heures), c'est face à Lille que le club de la capitale va se mesurer, pour le choc de Ligue 1 entre les deux premiers avec le même nombre de points mais une différence de buts supérieure pour les locaux (63 points; + 46 contre + 31). Ensuite, il sera temps de se projeter vers le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions, mercredi face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Dans l'optique du match de samedi, un point médial du PSG a été communiqué et les joueurs absent seront six :. "Un nouveau point sera fait dans 48h", précise le club, à propos de Verratti et Danilo et Kurzawa.En ce qui concerne l'affiche face au LOSC de Christophe Galtier, Pochettino s'attend à une opposition de taille. "Je crois que cela va être un match difficile contre une grande équipe de Lille. C'est un match important pour les deux équipes. Il y a trois points importants en jeu mais il reste du chemin avant la fin du championnat. Nous voulons gagner pour rester en tête, mais il y a encore beaucoup de matches à jouer", a-t-il indiqué en conférence de presse. Il a eu des mots positifs à l'égard de Neymar, qui doit encore parfaire sa condition, alors que le numéro 10 avait effectué son retour face à l'OL en disputant 20 minutes, juste avant la trêve internationale (2-4). "La trêve internationale a été importante pour Neymar.. Mais on est très content de ce qu’il a fait pendant la trêve", a jugé le technicien argentin.