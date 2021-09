Ligue Europa Conférence : Rennes enchaîne bien à Arnhem

Il faudra bien compter avec le Stade Rennais pour cette Ligue Europa Conference - première du nom. Inconstant en championnat depuis le début de saison, le club breton a confirmé ses états de service sur la scène européenne avec un premier succès récolté aux Pays-Bas, à Arnhem, sur la pelouse du Vitesse. Une victoire qui intervient deux semaines après une entrée en lice plus qu'encourageante dans le match de gala contre Tottenham (2-2).

Rennes s'est accroché

Cette rencontre a pourtant été beaucoup plus périlleuse que le score ne l'indique. Peu inspirés en première période, les hommes de Bruno Génésio ont logiquement concédé l'ouverture du score sur un missile de Wittek à la demi-heure de jeu (1-0, 30e). Il a fallu attendre le retour des vestiaires et un penalty provoqué par Tchaouna et transformé par Guirassy our voir les Rennais refaire surface (1-1, 54e). Dès lors, les Rouge et Noir ont mis le pied sur l'accélérateur. Une montée en puissance qui a porté ses fruits avec le but libérateur de Sulemana à vingt minutes de la fin (1-2, 70e). Reste que les Rennais ont dû terminer ce match à dix après l'expulsion de Badé dans la foulée (74e)... sans conséquence. Le score n'a plus évolué. Mission accomplie.