Ligue Europa Conférence : L'OM privé de ses supporters à Bâle ?

L'OM a effectué une demande de médiation auprès de l'UEFA



ℹ️ | En raison des débordements en marge de #OMFCB hier, la police cantonale de Bâle-Ville indique la fermeture du parcage visiteur pour le match retour au St. Jakob-Park.#MirSinBasel | #FCBOM | #UECL

— FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) March 11, 2022

Les autorités suisses anticipent les choses. Ce vendredi soir, la police locale a décidé de fermer le parcage visiteurs du St. Jakob-Park dans l'optique du 8ème de finale retour de la Ligue Europa Conférence entre le FC Bâle et l'Olympique de Marseille, prévu jeudi en Suisse (18h45)., a communiqué le club suisse, défait sur la pelouse de l'Orange Vélodrome jeudi (2-1).Avant la rencontre qui s'est déroulée jeudi, des ultras du FC Bâle ont été pris à partie par des fans de l'OM, près de la station métro rond-point du Prado, comme l'explique L'Equipe.. En outre, des jets de projectiles et de pétards ont eu lieu. Les forces de police ont dû intervenir, avec du gaz lacrymogène, afin de permettre une situation plus calme. Alors que 1 500 fans de Marseille devaient se déplacer en Suisse, c'est désormais l'expectative qui règne.Du côté olympien, le club a avoué sa surprise concernant la communication du FC Bâle., a expliqué à L'Equipe le directeur de la communication marseillais, Jacques Cardoze. Le club phocéen, qui a effectué une demande de médiation auprès de l'UEFA, attend une réponse d'ici ce lundi.