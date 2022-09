Ligue Europa Conférence (J1) : Après le chaos, Nice concède le nul

Et soudain, la fête a viré au chaos. Le ciel a commencé à se couvrir dans les rues de Nice, ce jeudi après-midi, avant que la situation ne dégénère dans l'enceinte azuréenne. De violents affrontements entre supporters de Nice et de Cologne ont entaché cet avant-match de Ligue Europa Conference. Parmi les scènes les plus choquantes, une chute d'un supporter depuis l'une des tribunes de l'Allianz Riviera, avant l'intervention du corps médical pour le prendre en main dans une urgence absolue.



Après ces images déplorables, il y a eu un match, finalement. La rencontre, menacée, a débuté sur les coups de 19h40. Et les Niçois ont mis une éternité à entrer vraiment dedans. Une mi-temps exactement, si l'on se fie à leurs grandes difficultés dans un premier acte dominé dans les grandes largeurs par Cologne. Les visiteurs ont logiquement ouvert le score en fructifiant leur temps fort par Tigges, dont la reprise du plat du pied droit a fait mouche après le quart d'heure de jeu (0-1, 19e).

Delort sauve les Aiglons

Il a fallu un grand Andy Delort pour voir Nice s'en relever. Porté par l'international algérien, qui a retrouvé sa complicité avec Gaëtan Laborde, les Aiglons ont passé la vitesse supérieure après le repos. Un coup-franc botté par ce dernier a engendré la main de Hübers, sanctionnée d'un penalty que Delort a transformé avec autorité (1-1, 62e). Dans la foulée, Nice aurait pu et dû prendre l'avantage, mais Laborde, le deuxième larron, a trouvé la transversale (83e). Malgré plusieurs situations chaudes dans la dernière demi-heure, Nice a dû se contenter de ce score de parité. Un moindre mal.