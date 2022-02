Ligue 1 : Trois joueurs sanctionnés pour des paris sportifs

Les footballeurs professionnels ont interdiction de miser sur des matchs français ou étrangers mais parfois, il est difficile de se contrôler pour certains. Ce mercredi soir, après 5 réunions, la Commission de Discipline de la LFP a dévoilé des sanctions à l'encontre de différents joueurs impliqués dans des paris sportifs et l'instance s'est longuement expliquée par le biais d'un communiqué officiel, mettant en exergue le manque de respect observé dans le registre.



"Réunie les 15 décembre 2021, 5 et 20 janvier 2022 et 2 et 9 février 2022, la Commission de Discipline a sanctionné les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2019/2020, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport. Il s’agit du douzième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. La Commission rappelle que les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères", peut-on notamment lire dans le communiqué officiel.



Suite à l'audition des joueurs et éducateurs, mais également à la lecture de leur lettre d'explication, la Commission a dévoilé ses sanctions. Trois joueurs de Ligue 1, l'attaquant Stéphane Bahoken (Angers), le défenseur Jean-Charles Castelletto (Nantes) et l'avant-centre Gaëtan Laborde (Rennes) ont été sanctionnés de trois matchs de suspension avec sursis.