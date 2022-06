Ligue 1 : Reprise le 4 juillet comme prévu pour Paris

L'effectif professionnel est attendu à Saint-Germain-en-Laye lundi, à l'exception des nombreux internationaux, comme les Français Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, qui doivent en théorie bénéficier de congés supplémentaire, puisque leur saison s'est étirée jusqu'à mi-juin. Les champions de France en titre sont toujours officiellement dirigés par Pochettino, sous contrat jusqu'en 2023, mais l'Argentin est plus que jamais sur le départ un an et demi après son arrivée. Pour l'heure, aucun accord financier n'a été trouvé entre les deux parties.

En attendant la conclusion des négociations, le futur entraîneur Christophe Galtier reste en salle d'attente. Le PSG et l'OGC Nice sont tombés d'accord sur le montant du chèque versé au club azuréen, estimé entre 4 et 5 millions d'euros selon une source proche du dossier, pour racheter les deux dernières années de contrat du technicien. La nouvelle saison du PSG débutera par la traditionnelle tournée estivale, au Japon où trois matches sont programmés du 20 au 25 juillet, avant le Trophée des champions contre Nantes, le 31 juillet à Tel Aviv.