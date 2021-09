Ligue 1 : Premier vrai test pour l'OL de Peter Bosz

L'Olympique Lyonnais de Peter Bosz semble enfin lancé. Pourtant, le début de saison de l'OL était plus que compliqué. En effet, les Gones n'avaient alors pas réussi à remporter une seule de leurs trois premières rencontres, toutes disputées dans le cadre du championnat de France. Pire, on avait même assisté à des matchs plus qu'inquiétants. Avec en point d'orgue, l'unique défaite, pour l'instant, des hommes de l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. En effet, le 15 août dernier, les Gones s'étaient alors lourdement inclinés sur la pelouse d'Angers (3-0). Lors de la journée suivante de Ligue 1, les protégés de Jean-Michel Aulas n'avaient pas réussi à tenir leur résultat et s'étaient ainsi fait rejoindre, contre Clermont (3-3).

Trois victoires consécutives



Depuis, tout semble donc aller mieux pour les Lyonnais, même si rien n'est parfait. Mais une montée en puissance a été observée. D'abord en championnat, avec deux victoires consécutives, sur la pelouse de Nantes (0-1), le 27 août dernier, puis contre Strasbourg (3-1). Une belle série complétée, ce jeudi, pour le lancement de cette toute nouvelle saison de Ligue Europa, sur la pelouse des Rangers (0-2). Trois jours plus tard, l'Olympique Lyonnais replonge ainsi dans le quotidien du championnat. En effet, en clôture de la 6eme journée de Ligue 1, l'OL se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain, pour un premier vrai test dans sa saison. Dans le passé récent, les Lyonnais ont réussi plus d'une fois à poser des problèmes à leurs adversaires d'un soir, mais cette année, le club de la Capitale est encore plus redoutable que jamais avec notamment l'arrivée de l'attaquant international argentin Lionel Messi.

Les Lyonnais privés de Dembélé

Un adversaire qui va donc obliger les hommes de Peter Bosz à élever leur niveau de jeu. Affronter cet adversaire à ce moment de la saison pourrait être un avantage, face à une équipe qui reste notamment sur un surprenant match nul, ce mercredi, en Ligue des Champions, sur la pelouse du Club Bruges (1-1)., qui ne fait pas partie du groupe. Mais le groupe rhodanien semble bel et bien avoir d'autres arguments pour jouer crânement sa chance.