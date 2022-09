Au lendemain d'un samedi ensoleillé marqué par la domination du trio Paris-Lyon-Marseille, il appartenait aux outsiders les plus crédibles d'adresser un message à ce groupe de cadors. Lens, le troisième larron du podium, a calé sur la pelouse de Reims (1-1). Et Rennes s'est pris les pieds dans le tapis à Troyes, un peu plus tôt dans l'après-midi (1-1).



C'est dans ce contexte que Nice et Monaco se retrouvaient dans un derby azuréen toujours très attendu, ce dimanche soir, en clôture de cette 6e journée de Ligue 1. Un choc disputé sous haute tension. Non sans pression. Parce que ces deux cylindrées naviguent en basses marées pour le moment. Englués dans le ventre mou avec un nombre de points dérisoire (5), le Gym et l'ASM étaient déjà au pied du mur.



Tout l'enjeu de cette affiche historiquement spectaculaire consistait à savoir quel visage allaient montrer ces deux formations réglées sur courant alternatif depuis le début de saison. Porté par Wissam Ben Yedder, le onze de l'ASM ne faisait guère de suspense. Celui de l'OGCN, en revanche, attisait la curiosité avec la grande première de Gaëtan Laborde sur le front de l'attaque, histoire de reformer un tandem avec Andy Delort qui avait fait tant d'étincelles à quelques centaines de kilomètres à l'ouest, du côté de Montpellier.

Monaco a laissé passer l'orage



Le premier acte a été assez paradoxal. Si les Monégasques ont tenu le ballon dans des proportions importantes, ce sont les Niçois qui ont piqué par à-coups, grâce aux fulgurances de leurs joueurs offensifs. On pense notamment à Nicolas Pépé, toujours très remuant mais qui a troué Nübel sur sa route (29e), après qu'Atal ait déjà allumé une première mèche pour tester le gardien monégasque (12e).



Nice a continué à rester menaçant, notamment avec le capitaine Dante, qui s'est procuré deux opportunités, sans succès, avant et après le repos (45e, 62e). Un tournant, assurément, pour l'ASM, qui a fini par en profiter. Déjà dangereuse sur une tentative de Golovine qui s'est écrasée sur le poteau (51e), l'équipe de Philippe Clement a finalement trouvé la faille dans la dernière demi-heure, au forceps, le Suisse Embolo plaçant un puissant coup de casque pour bonifier un centre tendu de Caio Henrique (0-1, 72e). Les Aiglons auraient pu refaire surface mais Diop a manqué la balle d'égalisation contre son ancien club (92e+2). Plus disciplinée, l'AS Monaco prend ses distances avec son rival.