Ligue 1: Mauro Camoranesi adjoint d'Igor Tudor à l'OM

Né en Argentine et doté de la double nationalité italo-argentine, Camoranesi a débuté sa carrière de joueur en Amérique du Sud avant d'évoluer dix ans en Italie, d'abord au Hellas Vérone, puis à la Juventus, dont il a été un élément majeur entre 2002 et 2010. C'est là qu'il a rencontré Igor Tudor, qui y a joué de 1999 à 2007. International à 55 reprises avec l'Italie, Camoranesi a débuté en 2015 une carrière d'entraîneur pour l'heure assez modeste, avec des expériences mitigées en Argentine, au Mexique et en Slovénie.

Le staff du Croate Tudor est complété par trois autres Italiens. Antonello Brambilla, qui a notamment travaillé à la Sampdoria Gênes et à Watford, sera l'entraîneur des gardiens. La préparation physique sera gérée par Carlo Spignoli, qui a occupé la même fonction entre 2013 et 2019 à Monaco. Enfin, Giuseppe Maiuri a été nommé analyste vidéo. Il a travaillé pendant huit ans à la Juventus, où il a lui aussi côtoyé Tudor, entraîneur-adjoint d'Andrea Pirlo lors de la saison 2020-2021.