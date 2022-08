Les Lyonnais recevaient le promu Auxerre pour rebondir après un nul inquiétant à Reims (1-1) lors de leur dernier match de championnat. Les Gones avaient reçu pour leur premier match de cet exercice 2022/2023 le promu corse Ajaccio. Ils ont gagné largement 4-1. Ils espéraient la même finalité face à Auxerre ce soir. Les Auxerrois se présentaient au Groupama Stadium avec confiance car ils restaient sur deux victoires de suite en championnat face à Strasbourg (1-0) et à Montpellier (1-2). Cette belle série s'est arrêtée. Les Lyonnais ont tout d'abord testé la défense bourguignonne avec des ratés de Tetê (6eme) ou de Alexandre Lacazette (17eme et 22eme). La seconde a été sauvée par un joueur de Auxerre Alexandre Coeff mais aussi Maxence Caqueret (18eme).

Tetê et Toko Ekambi libèrent Lyon



A la demi-heure de jeu, la muraille auxerroise s'est brisée avec l'ouverture du score de Tête (1-0, 29eme). Ce dernier a été bien servi par Karl Toko Ekambi qui a pris de vitesse un joueur d'Auxerre dans la surface de réparation du promu. L'homme en forme des Gones a inscrit son quatrième but en championnat. Au retour des vestiaires, les Auxerrois ont changé de visage sur le plan offensif et sont plus précis. L'attaquant cap-verdien Miguel Da Costa a manqué son dribble face à Rémy Riou dans la surface de réparation (49eme). Après cette grosse alerte, les Gones ont retrouvé le fil de leur jeu et se sont procurés plusieurs situations dangereuses pour se mettre à l'abri. Le milieu Maxence Caqueret a tenté sa chance de loin sans trouver le cadre (52eme).

🏠 3⃣e match à domicile et 3⃣e victoire pour l'@OL 🔥 !



L'attaquant de Lyon Karl Toko Ekambi s'est présenté dans la surface de réparation de Auxerre mais a buté sur Benoît Costil (58eme). Ce n'est que partie remise pour le Lion Indomptable. Sur un bon corner de Rayan Cherki, l'international camerounais a repris en première intention le ballon du plat du pied au premier poteau dans la surface de réparation de Auxerre pour battre le portier visiteur (2-0, 72eme). Les visiteurs sont sonnés mais une contre-attaque bien menée par Gaëtan Perrin et conclue par Mathias Autret (2-1, 80eme) les relance. Dans le temps additionnel, le joueur formé à Lyon Gaetan Perrin a failli égaliser sur une reprise de volée dans la surface de réparation mais une magnifique parade de Rémy Riou a validé le succès des Gones qui restent dans le top 5.