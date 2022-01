Ligue 1 : L'OM rattrapé à son tour par le Covid-19

"Nous avons des absences liées pour certaines au Covid, d'autres à d'autres problèmes, comme Mandanda, qui s'est blessé à la cheville hier à l'entraînement. Il y a des cas dans tous les clubs. Le club m'a conseillé de ne pas donner les noms, c'est au staff médical de gérer ça", a déclaré Sampaoli. Depuis le début de la pandémie, l'OM ne communique pas les identités des joueurs touchés par le virus. "On prépare des choses mais tous les jours il y a des situations différentes. On essaie que tout le monde soit prêt à jouer sans affaiblir l'équipe. Mais on a un effectif très court, encore plus dans cette situation de Covid", a encore déclaré Sampaoli, privé par la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng.

Jeudi, Arkadiusz Milik, Gerson, Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda et Valentin Rongier n'ont pas participé à la séance d'entraînement. Présent à la Commanderie, Mandanda souffre donc d'une cheville. Rongier avait de son côté raté le match de Coupe de dimanche à cause d'un souci à un pied. L'OM doit jouer vendredi soir à Bordeaux lors de la 20e journée de Ligue 1 (21h00), une affiche pour laquelle les Girondins ont demandé un report en raison de nombreuses absences liées au Covid-19, pour l'heure sans obtenir gain de cause.