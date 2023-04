Ligue 1 : Laurent Blanc admiratif du travail d'Igor Tudor depuis son arrivée

Cette 32e journée de Ligue 1 sera marquée par la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Marseille. Sur une belle série de trois victoires, Lyon espère plus que jamais jouer l'Europe la saison prochaine. Une nouvelle victoire ce week-end à domicile serait donc une belle opportunité pour Laurent Blanc et ses hommes.

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre, Laurent Blanc s'est montré particulièrement élogieux envers cette équipe marseillaise, menée par Igor Tudor. "Ce qui est sûr, c'est qu'il n'entraîne pas comme il jouait lui (rires). Tudor, il était un peu plus rugueux ! Mais c'est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction... C'est beau." Confie le tacticien lyonnais qui ne se cache pas au moment de dire que l'OM est "l'une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes".

"C'est un super match à jouer contre une très bonne équipe"

"Elle se déforme constamment, c'est plaisant et beau à voir jouer, athlétiquement, c'est très fort, continue Laurent Blanc. Leur jeu est total, il demande beaucoup d'implication. Marseille a fait des sacrés matchs. Comme j'ai dit à mes joueurs, c'est un super match à jouer contre une très bonne équipe. Ce sera difficile, mais les recevoir dans son stade avec une bonne ambiance, c'est bien. Il faut être prêt à jouer, à souffrir aussi". Actuellement à la septième place du championnat, Lyon n'est plus qu'à cinq points des premières places qualificatives pour la coupe d'Europe.