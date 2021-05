Mathématiquement, ils ont cru au titre jusqu’à la dernière journée. Mais les Monégasques, finalement troisièmes de cette édition de Ligue 1 2020-2021, à cinq points de Lille et quatre du PSG, ont surtout tremblé pour assurer cette qualification pour la Ligue des Champions. Car dimanche soir, ils n’ont pu faire mieux que match nul à Lens (0-0), mais ont bénéficié du faux pas des Lyonnais, battus à domicile par Nice (2-3).





De quoi terminer sur le podium pour la sixième fois sur les huit dernières années, soit depuis sa remontée en 2013, et la 28e fois de son histoire. Un record pour un club français. Et seules trois équipes dans l’histoire ont terminé au troisième rang avec un total de points aussi élevé (78). Autant dire que l’ASM n’a pas volé sa place, obtenue au prix d’une deuxième partie de saison exceptionnelle, symbolisée par cette statistique impressionnante : depuis Reims en 1949, jamais une autre formation n’avait réussi à débuter l’année par sept victoires consécutives.

Kovac : "Six mois pour vraiment monter en puissance"



Les hommes de Niko Kovac auront perdu trois fois en 2021 : la semaine dernière lors de la finale de la Coupe de France face au PSG (0-2) et, en Ligue 1, à Strasbourg (1-0) et surtout contre l’OL au début du mois (2-3). Un match qui avait quasiment anéanti leurs espoirs de titre et totalement relancé Lyon dans la course à la C1. Mais les joueurs du Rocher se sont relevés, et terminent avec un bilan de 51 points pris depuis le début de l’année (16 victoires, trois matchs nuls et deux défaites).





Un parcours qui n’était pas inenvisageable, selon Kovac. "Au début de la saison, je me rappelle que nous voulions retrouver l’Europe, c’était notre objectif, a-t-il rappelé en conférence de presse. J’avais aussi dit qu’il nous fallait six mois pour vraiment monter en puissance. Après Noël, nous avons atteint le niveau que nous attendions. C’est un travail collectif et je tiens à féliciter tout le monde, car, c’est le fruit du travail du staff, du département médical, des intendants… de tout le monde !"

Tchouameni, la révélation

Le technicien croate aura réussi à créer un bel assemblage entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés, à l’image de Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur du club avec 20 réalisations, qu’il a convaincu, bon gré, mal gré, de débuter plus de matchs sur le banc. Et l’international tricolore a formé un duo très efficace avec Kevin Volland (16 buts). Troisième meilleur buteur monégasque, Sofiane Diop (20 ans, 7 buts) représente bien la jeunesse triomphante de l’ASM. Mais c’est Aurélien Tchouameni (deux buts, 3 passes décisives), joueur le plus utilisé par Kovac, qui aura été au-dessus du lot.

Le milieu de terrain de 21 ans a été élu meilleur espoir de la saison et fait également partie de l’équipe type de l’UNFP, alors que son compère Youssouf Fofana a lui aussi été très performant. Et les deux hommes seront à la phase finale de l’Euro espoirs avec les Bleuets, tout comme leurs coéquipiers Benoît Badiashil et Axel Disasi. De quoi aborder le futur sereinement pour un club qui ne manque pas d’ambition, comme n’a pas manqué de le rappeler Oleg Petrov. Le vice-président de Monaco a en effet assuré que son club visera encore le podium la saison prochaine et ne se séparera pas de ses éléments à fort potentiel. Qui risquent d’être très demandés…