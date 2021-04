L'absence de Tino Kadewere ne devrait pas rester sans conséquences sur l'organisation offensive de l'Olympique Lyonnais. Privé de son attaquant zimbabwéen pour au moins trois semaines, Rudi Garcia réfléchit à le remplacer par Islam Slimani dans le onze type lyonnais. Une décision qui pourrait avoir une incidence directe sur le positionnement de Memphis Depay.



Habitué à jouer dans l'axe, le Néerlandais serait ainsi déporté côté gauche, afin de permettre à Slimani d'évoluer en pointe. Muet devant le but depuis le 19 février dernier, Depay n'est pas contre un tel changement, comme le relate L’Équipe qui cite dans ses colonnes l'entourage du joueur : "Il a une préférence, c'est sûr, mais il est capitaine et il est prêt à faire ce qu'il faut pour aider l'équipe."

Slimani seul en pointe ?



Ce dimanche face à Angers, l'OL devrait donc évoluer en 4-2-3-1 avec Slimani en pointe, soutenu par Depay, Paqueta et Toko Ekambi. Les Lyonnais se doivent de l'emporter chez eux s'ils veulent rester dans le sillage du LOSC et du PSG qui ont tous deux remporté leur match de la 32e journée, respectivement face à Metz (0-2) et Strasbourg (1-4).