Ligue 1 : Ils ont marqué le début de saison

Avant même les cadeaux de Noël, il y a eu de belles surprises en Ligue 1 depuis le début de la saison. Des joueurs se sont révélés et des équipes évoluent à un niveau inattendu. De bon augure avant une deuxième partie de saison durant laquelle il faudra confirmer. C'est notamment le cas de Boulaye Dia. Un temps meilleur buteur du championnat, l'attaquant de Reims a le maintien de son équipe entre les mains. Avec 10 buts après 17 journées, le Sénégalais est déjà battu tous ses records personnels en Ligue 1. Mais pour y garantir l'avenir de son équipe, actuellement 15eme, le joueur de 24 ans va devoir poursuivre sur sa lancée.

La jeunesse au pouvoir



Du côté de Brest où le jeu proposé est séduisant, plusieurs joueurs se sont illustrés depuis le début du championnat. Irvin Cardona continue de progresser et avec lui Romain Faivre se révèle. Le milieu de terrain qui découvre la Ligue 1 a déjà été impliqué sur sept buts. Si ces deux anciens Monégasques sont en réussite du côté de la Bretagne, un jeune joueur de l'ASM s'impose sur le Rocher depuis le début de la saison : Sofiane Diop. De retour d'un prêt à Sochaux, l'ailier de 20 ans a déjà marqué quatre buts. Plus jeune que lui encore, c'est Mohamed-Ali Cho qui a fait les gros titres à la fin de l'été. Avec son entrée en jeu contre Bordeaux lors de la deuxième journée, le joueur d'Angers est devenu à 16 ans, 7 mois et 11 jours le 10eme plus jeune joueur à évoluer dans l'élite du football français au XXIe siècle. Toujours appelé dans le groupe par Stéphane Moulin, le natif de Stains est sorti du banc huit fois de plus cette saison.

Un championnat spectaculaire et indécis



Mais si certains individualités ont brillé, que dire de certaines équipes. Dans une saison particulièrement serrée (le podium se tient en un point) et riche en buts (2,79 buts par match, un record depuis près de 40 ans), des équipes comme Brest donc mais aussi Montpellier, Lyon ou Lille ont fait le choix d'un jeu offensif qui rend la Ligue 1 encore plus spectaculaire. Pour l'OL et le LOSC, cette philosophie se traduit par un partage de la tête du championnat devant le PSG. A Monaco, Niko Kovac a permis à l'ASM de se rapprocher des places européennes malgré le peu de temps qui lui avait été accordé. Enfin, que dire du promu lensois qui est bien établi dans la première moitié du classement ? Avec un recrutement réussi et des jeunes joueurs en réussite comme Ignatius Ganago ou Arnaud Kalimuendo, le club nordiste réalise un très bon début de saison et s'est offert quelques victoires convaincantes face à Paris, Rennes ou Monaco. Pour certains supporters, Noël dure depuis plusieurs journées de championnat...



Ben Yedder : "Le bilan est quand même satisfaisant"