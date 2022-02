Ligue 1 : Bourigeaud, inépuisable chouchou des fans rennais

Titulaire inépuisable, il avait déjà été un des artisans de la victoire au Roazhon Park (2-0) en octobre lors de la phase aller, à ce jour la seule défaite du PSG en Championnat. Avec le capitaine Hamari Traoré, il est aussi le dernier Rennais à avoir arraché la Coupe de France des griffes parisiennes en 2019. Signe d'une fidélité réciproque, "Bourig'" est devenu en janvier le 12e Rennais de l'ère moderne à dépasser les 200 matches sous les couleurs du club. C'était lors du déplacement à Lens, son club formateur, avec lequel il avait déjà franchi la barre des 100 matches. Les supporters ne s'y sont pas trompés: lors du derby contre Brest dimanche, les Ultras du RCK ont déployé une grande banderole en son honneur et scandé son nom une bonne partie du match. "Ca m'a fait chaud au cœur, je ne m'y attendais pas du tout en plus. Voir cette récompense, cette reconnaissance du travail quotidien fourni depuis quelques années, ça fait plaisir", a-t-il réagi devant la presse après le match.

Arrivé de Lens en 2017, Bourigeaud s'est rapidement imposé dans le cœur du jeu rennais grâce à son aisance technique et sa vision de jeu. Des qualités qu'il a encore démontrées dans un geste de grande classe dimanche: un contrôle en extension suivi d'une talonnade entre les jambes d'un défenseur pour lancer Traoré dans son dos. Au fil des années et des entraîneurs (Christian Gourcuff, Sabri Lamouchi, Julien Stéphan et Bruno Genesio), sa régularité dans le jeu en a fait un titulaire indiscutable. "Il a du volume, il a une grande qualité de pied, une super qualité de passe", saluait Stéphan l'an dernier. "C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, qui donne vraiment tout pour le collectif". Cette saison, il est le seul Rennais à avoir débuté tous les matches, à une malheureuse exception près: il a manqué le 16e de finale de Coupe de France perdu à Nancy début janvier à cause d'un test Covid positif. Une gageure compte tenu de la densité de l'effectif rennais en milieu de terrain, avec Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga ces dernières années, ou cette saison la renaissance de Flavien Tait et Jonas Martin ou l'arrivée très remarquée de Lovro Majer.

Mais Rennes pourrait aussi devoir apprendre à jouer sans lui à l'avenir. Sous contrat jusqu'en 2023, "Bourig'" va devoir faire un choix. Selon le quotidien Ouest-France, Rennes lui a fait une proposition de prolongation et des discussions sont en cours. Mais le milieu de 28 ans intéresse aussi de plus grosses écuries et il n'a jamais caché son désir de partir à l'étranger. "J'ai toujours eu cette envie. On verra ce qui se présente à moi et ce sera à moi de faire le meilleur choix pour continuer ma progression et prendre toujours du plaisir sur le terrain. La passion passera en premier", répétait-il à RMC la semaine dernière. A Rennes, il a connu les mauvaises séries difficiles à digérer, et sur lesquelles il a su s'exprimer sans langue de bois, mais aussi la Ligue des champions la saison dernière, et les grandes heures du printemps 2019 avec le 8e de finale aller de Ligue Europa incandescent contre Arsenal (3-1) et la victoire en Coupe de France. "Je suis content d'évoluer sous les couleurs du Stade Rennais (...) J'ai connu beaucoup d'émotions et j'espère encore en vivre", a-t-il expliqué dimanche. "On ne sait pas de quoi est fait l'avenir".