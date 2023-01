Ligue 1 : Avant Rennes-PSG, Génésio a demandé une faveur à Galtier

Ce dimanche soir, le Stade Rennais reçoit le Paris-Saint-Germain au Roazhon Park pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Cette rencontre sent la poudre entre les talents parisiens de Christophe Galtier et l'immense intensité rennaise, surtout lorsqu'ils jouent à domicile. En revanche, pour ce match déjà très difficile sur le papier, l'entraîneur breton ne pourra pas compter sur Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud - entre autres -, deux joueurs extrêmement importants.

De ce fait, en conférence de presse, Bruno Génésio a eu l'idée de faire une demande à son confrère Christophe Galtier. Si c'est évidemment sur le ton humoristique, il serait tout de même très heureux que l'ancien entraîneur de Saint-Etienne et du LOSC fasse ce qu'il lui demande. Il a aussi grandement encensé son homologue :

"Si Galette (Galtier, ndlr) est fair-play, comme on a deux joueurs importants qui sont absents, il devrait se priver de deux joueurs importants. C'est ce qu'il va faire je pense. J’ai beaucoup de respect pour son parcours. C’est pour moi le meilleur entraîneur français sur la durée, sur ce qu’il a fait à Saint-Étienne, à Lille et ce qu’il est en train de faire avec le PSG. C’est quelqu’un avec qui je m’entends bien en dehors de l’aspect professionnel. On a été adjoints, même si lui a beaucoup plus d’expérience que moi parce qu’il a commencé beaucoup plus tôt au très haut niveau. Il est passé numéro un dans le club où il avait déjà été adjoint avec Alain (Perrin). Il a grandi petit à petit, de par les expériences et les résultats qu’il a eu. Dans chaque club où il est allé, il a rempli les objectifs de départ et même mieux."