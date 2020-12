Le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler se montre inquiet pour le futur dans des propos accordés à nos confrères de L'Equipe où il évoque des pertes abyssales pour la Ligue 1 en 2020. Le dirigeant souhaite miser sur des évolutions pour rendre la situation financière du football français moins précaire après une pandémie qui a fait très mal aux finances des clubs et des instances. En effet, les formations tricolores envisageaient des pertes équivalentes à 250 millions d'euros à l'issue de la saison 2020-2021, et l'homme fort de la DNCG évoque un montant qui culminerait à 800 millions d'euros. Pour lui, la situation financière du football français "est extrêmement préoccupante parce que structurellement déficitaire".

Le foot français sans filet



"On rentrera, la saison prochaine, dans une situation où tous les clubs français auront consommé la totalité de leurs fonds propres. Il n'y aura plus de capacité à affronter le moindre aléa", a-t-il ainsi asséné. Mickeler, qui poursuit son avertissement : "Si on ne profite pas de cette crise pour construire les bases d'un modèle plus sain, on va au-devant de graves désillusions quand elle sera derrière nous en pensant que l'on a réglé un problème, alors que l'on aura rien réglé du tout". Voilà qui est préoccupant...