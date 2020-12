Ligue 1 : Une course au titre comme on n'en fait plus

Il n'y a plus de saisons... A Noël, il est encore impossible de savoir qui sera champion d'automne en Ligue 1. Et ce n'est pas seulement parce que la phase aller du championnat n'est pas encore terminée. En haut du classement du championnat de France, il y a du suspense comme rarement. A la trêve hivernale, le podium ne se tient qu'en un point. Devant le PSG, Lyon ne devance Lille qu'à la différence de buts. C'est très rare de voir un tel regroupement aux premières places du classement aussi loin de la saison.

Un tel événement ne se produit que tous les dix ans. C'est en tout cas ce que l'on peut croire en étudiant le classement de la Ligue 1 au fil des dernières saisons. La dernière fois qu'il n'y avait qu'une unité d'écart entre le premier et le troisième après la 15eme journée, c'était pendant les premiers mois de l'année 2011. A l'époque, le fauteuil de leader était partagé par Lille et Rennes qui devançaient le champion en titre marseillais. Le club nordiste avait su résister au retour de ses adversaires pour être sacré champion de France.

Il y a déjà eu six leaders différents en Ligue 1 cette saison



Est-ce que le LOSC version 2020-2021 aura la même réussite ? C'est encore trop tôt pour le dire. Avec les changements de leader qui s'enchaînent, il est impossible de prédire l'issue de la saison. En 17 journées, six équipes différentes ont déjà occupé la tête de la Ligue 1. C'est aussi le chiffre le plus élevé depuis 2010-2011. Cela augure une fin de saison très excitante. Rien n'est encore joué dans la course au titre. L'OL va passer la trêve au chaud en tête du classement, mais sa place est convoitée. Depuis le début de la saison, Nîmes, Saint-Etienne, Rennes, Lille et Paris s'y sont assis sans jamais parvenir à s'y installer.

Un scénario incroyable qui prouve que l'exercice en cours est bien différent des autres années. Les confrontations directes prévues en 2021 vont être des véritables matchs à six points. Cochez déjà les dates du 21 mars (OL-PSG), 3 avril (PSG-LOSC) et du 24 avril (OL-LOSC) sans oublier que l'OM peut revenir à un point du trio de tête avec ses matchs en retard. Vivement le printemps !