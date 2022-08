Lens - Openda, une sereine montée en puissance

Il n'a plus qu'à débloquer son compteur pour valider son bel été... Certes, Loïs Openda a déjà marqué en amical contre l'Inter Milan (1-0), fin juillet, pour sa première à Bollaert. Mais, depuis, le nouvel avant-centre artésien a buté sur la défense adverse, contre Brest (3-2), ou Ajaccio (0-0), sans entamer les espoirs qu'il suscite chez les Sang et Or. "Il a confiance en lui, et ne doute pas devant le but. Je suis persuadé qu'il va vite trouver les chemins des filets", lance, serein, Florian Sotoca. "Ça va très vite arriver avec l'aide de mes coéquipiers, a prédit l'intéressé. Je ne me fais pas de souci."

En attendant de voir l'ancien de Vitesse Arnhem (D1 néerlandaise) trouver la faille, Sotoca s'est chargé d'inscrire les trois buts lensois de la saison, et évidemment de peaufiner la relation technique entre eux. "Vous avez parfois plus de relation avec un joueur qu'avec un autre. Il est facile de jouer avec quelqu'un comme lui. Il va beaucoup nous apporter sur le plan humain et collectif. Il s'agit d'un joueur complet dans son jeu. Il a beaucoup de qualités, et nous avons tout de suite matché, aux entraînements et lors des matches", a confié Sotoca.

"Plus complet" que Kalimuendo

Cela montre que l'intégration a été idéale pour le néo-international belge de 22 ans, mais "comme tous les joueurs arrivés d'une manière générale", précise son entraîneur Franck Haise, qui poursuit: "Loïs a connu une montée en puissance en raison d'une reprise plus tardive et d'une saison dernière chargée. Aujourd'hui, il est bien sur le plan physique et ses partenaires le connaissent de mieux en mieux. Il n'est pas loin de marquer. En tout cas, il se crée des occasions." Actif, combatif, Loïs Openda fait déjà frissonner les défenses adverses par ses courses incessantes, sa vitesse et ses appels bien sentis.

"Il prend beaucoup la profondeur. Dos au but, il peut aussi nous caler les ballons", décrypte Sotoca, qui définit le jeu de son équipier comme "plus complet" que celui d'Arnaud Kalimuendo, titulaire ces deux dernières saisons à la pointe de l'attaque lensoise et aujourd'hui à Rennes. Preuve que les dirigeants du Racing ont bien ciblé le profil nécessaire dans ce secteur où Lens attend, aussi, le retour de blessure du Polonais Adam Buksa. "De mieux en mieux intégré dans le collectif" dixit Franck Haise, Loïs Openda espère désormais concrétiser pour tirer profit de cette atmosphère bénéfique, de ce contexte épanouissant.

Peut-être à Monaco, samedi (17h00), où sa formation visera un troisième succès de rang sur le Rocher, ce qui serait une première dans l'histoire. Le Belge en profiterait alors pour inscrire les premières lignes de son histoire avec Lens...