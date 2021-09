Lens : Haise considère Lille comme le favori du derby

Invaincu en Ligue 1 cette saison après 5 journées, et restant sur un succès prolifique obtenu sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-3), le Racing Club de Lens reçoit Lille, samedi dans l'optique de la 6ème journée du Championnat de France (17 heures). A l'occasion de ce derby du Nord, le stade Bollaert-Delelis sera à guichets fermés. Et Franck Haise, le coach des Sang et Or, a émis son avis sur le favori de la rencontre : le LOSC de Jocelyn Gourvennec, qui a été tenu en échec par Wolfsbourg, mardi en Ligue des Champions (0-0).

"On va essayer d'être de bons challengers"

"Lille, avec son statut de champion de France, reste le favori, c’est une équipe qui dispute la Ligue des Champions. Mais on va essayer d’être de bons challengers. De mon côté, je considère qu'il faut gagner l’ensemble des matchs, mes joueurs également. Ils savent ce que le derby représente pour le club et ses supporters, même s’’il n’y a pas de nordistes dans l’effectif. Ils n’ont pas besoin de rappel, ils ont envie le gagner", a-t-il indiqué.

⏸️ PAUSE ⏸️

Parce que 𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐛𝐲, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝕍𝕆𝕌𝕊 qui en parlez le mieux...



Vous #MontezLeDébit 📢

Nous relayons vos publis 🔁#RCLLOSC #MontezLeDébit pic.twitter.com/pUdVx4YAHV



— Racing Club de Lens (@RCLens) September 15, 2021

La saison passée, Lens avait essuyé deux revers face à Lille en Ligue 1 (4-0 et 3-0). De façon plus générale, il est compliqué de s'imposer car la dernière victoire dans un derby du Nord en Ligue 1 remonte à la saison 2005-2006 (4-2) pour Lens. Toutefois, invaincu en Ligue 1, la formation de Franck Haise peut envisager un résultat possiblement positif en raison des deux dynamiques opposées. Si Lens est cinquième et invaincu, Lille pointe à la douzième place du classement et a déjà concédé 2 défaites et 2 nuls en 5 matchs.