Quand deux formations en difficulté s’affrontent, le spectacle n’est pas forcément au rendez-vous. Ce fut le cas aujourd’hui ! Ajacciens et Niçois ont tout d’abord cherché à se rassurer et à rester sérieux défensivement. Dans une première période bien terne, où la première frappe cadrée, signée Cyrille Bayala, est intervenue à la 40eme minute de jeu, l’AC Ajaccio menait aux points. Les Corses ont malgré tout failli regagner les vestiaires avec un désavantage au score, ce qui aurait été difficile à avaler… Andy Delort, bien servi par Sofiane Diop dans la surface, a vu sa volée limpide filait à quelques centimètres du but d’un Benjamin Leroy qui n’aurait rien pu faire (45eme+1). C’est la seule occasion pour des Aiglons très peu inspirés et coupables d’un déchet technique important.

La superbe inspiration de Delort

Le second acte sera plus plaisant et rythmé. Bien servi par Gaëtan Laborde, Nicolas Pépé a buté sur l’excellente sortie de Benjamin Leroy dans ses pieds (62eme). Un élément déclencheur pour obtenir enfin un peu de folie dans cette confrontation. Dans la minute qui suit, Mounaïm El Idrissy a décoché une frappe du droit qui s'est écrasée sur la barre transversale (63eme). Et c’est finalement sur un véritable bijou que la partie va basculer. Sur un corner remisé par Kephren Thuram de la tête, Delort a enchaîné contrôle poitrine et retourné. La trajectoire lobée de ce geste acrobatique a trompé Leroy, surpris par cette inspiration géniale (0-1, 65eme). Révélé sous le maillot ajaccien, l'attaquant algérien n'a pas célébré son but, aussi magnifique soit-il… La classe.

Ajaccio n'y arrive toujours pas



Sur ce but, l’AC Ajaccio a pris un gros coup sur la tête et ne parviendra pas à éviter une sixième défaite en sept journées. Assez impuissants offensivement, les Corses seront plus proches du 0-2 que du 1-1. Tout juste entré en jeu pour ses débuts niçois, Ross Barkley a trouvé le poteau d’une frappe limpide du gauche (72eme).

L’autre poteau sera ensuite trouvé par Pépé sur un bon enchaînement dos au but (88eme). Mis à part une frappe trop enlevée de Vincent Marchetti (90eme+2), les locaux ont confirmé leurs difficultés à apporter le danger. Pas séduisant dans le jeu, l’OGC Nice a assuré l’essentiel en ramenant les trois points de Corse. Les Azuréens remontent à la 12eme place et tenteront de se servir de ce succès étriqué pour enfin lancer leur saison. Pour Ajaccio, cela commence à se compliquer avec un seul point pris en sept journées.