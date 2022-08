L1 (J5) : Tout savoir sur Toulouse - PSG

Toulouse a subi sa première défaite de la saison dimanche dernier, sur la pelouse de Nantes. Le TFC a des problèmes défensifs à régler et va évidemment devoir trouver des solutions face à l'armada du PSG. Un champion de France qui a été accroché pour la première fois de la saison par l'AS Monaco en clôture de la 4e journée. Mbappé, Neymar, Messi et les autres auront à coeur de vite relancer la machine.

Les stats à connaître (avec Opta)

Toulouse n’a gagné qu’un seul de ses 20 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (2 nuls, 17 défaites), c’était le 23 septembre 2016 au Stadium (2-0). Les Occitans restent par ailleurs sur 4 rencontres sans trouver le chemin des filets face au club de la capitale dans l’élite.



Paris a perdu 4 de ses 11 derniers déplacements chez une équipe promue en Ligue 1 (6 victoires, 1 nul). Le PSG a, de plus, encaissé au moins 1 but lors de 12 de ses 14 derniers matches du genre hors de ses bases dans l’élite (20 concédés au total).



Toulouse affiche 5 points après 4 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade depuis 2016/17 (5 également – 13e en fin de saison).



Pour la 5 e fois sous l’ère QSI (depuis 2011/12), Paris affiche 10 points ou plus après ses 4 premiers matches de Ligue 1 de la saison (12 en 2015/16, 2017/18, 2018/19 et 2021/22, 10 cette saison). A chaque fois, le PSG a été sacré champion.



Paris a remporté 5 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul), après n’avoir gagné que 3 de ses 11 précédents (4 nuls, 4 défaites).