L1 (J5) : Tout savoir sur Lille - Nice

Après deux matches sans victoire dont une très lourde défaite face au PSG, le LOSC est reparti de l'avant la semaine dernière. Les Dogues, intéressants dans le jeu, ne sont qu'à trois points du podium. Pour Nice, battu à domicile par l'OM (0-3) et qui reste sur deux défaites de rang, ça ne va pas du tout. Les Aiglons n'ont pas encore gagné cette saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 100e rencontre entre Lille et Nice en Ligue 1. Au 21e siècle, les Nordistes n’ont gagné que 23% de leurs confrontations face aux Aiglons dans l’élite (9/39 – 16 nuls, 14 défaites), ne faisant pire que face à Paris sur la période (20% - 9/44).



Lille a gagné 2 de ses 3 dernières réceptions de Nice en Ligue 1, après n’avoir remporté aucune des 11 précédentes (8 nuls, 3 défaites). L’OGCN s’était toutefois largement imposé en août 2021, avec Christophe Galtier à sa tête, pour le 1er match à domicile des Dogues depuis leur titre de champion de France (4-0).



Lille ne compte qu’une défaite lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), contre 4 lors de ses 5 précédents (1 succès).



Nice n’a remporté aucun de ses 4 premiers matches de Ligue 1 cette saison (2 nuls suivis de 2 défaites), une 1re à ce stade de la compétition depuis 2012/13 (3 nuls, 1 revers). Les Aiglons n’ont plus connu 3 défaites consécutives dans l’élite depuis février 2021 (3).



Nice n’a remporté que 2 de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), après avoir gagné 9 de ses 12 précédents (1 nul, 2 défaites).