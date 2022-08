L1 (J5) : Tout savoir sur Lens - Lorient

Lens continue de séduire dans ce début de saison. Invaincus depuis le début du championnat, les Sang et Or se sont en plus offert le scalp de prétendants à l'Europe comme Rennes et Monaco. De quoi rejoindre le podium et nourrir de grosses ambitions. Lorient, de son côté, compte un match de retard mais a remporté deux de ses trois rencontres depuis la reprise, en plus d'un nul. Une belle entame des Merlus également.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens n’a remporté que 17% de ses matches contre Lorient en Ligue 1 (3/18 – 8 nuls, 7 défaites), son plus faible pourcentage de succès parmi les 43 équipes que les Sang et Or ont affrontées au moins 10 fois dans l’élite.



7 des 9 réceptions de Lorient par Lens en Ligue 1 se sont conclues par un score nul. Seules exceptions : un succès breton en avril 2011 (3-2) et une victoire du Racing en avril 2021 (4-1).



Lorient est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après avoir perdu ses 3 précédents. Les Merlus comptent 7 points après leurs 3 premiers matches d’une saison de Ligue 1 pour la 2e fois seulement de leur histoire, après 2007/08 (7 également – 10e en fin de saison).



Lorient n’a perdu que 3 de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), après s’être incliné lors de ses 7 précédents. Les Bretons pourraient même enchaîner un 4e match sans défaite hors de leurs bases pour la 1re fois dans l’élite depuis octobre-décembre 2015 (4).



Lens est la seule équipe qui n’a encore jamais fait de changement dans son XI de départ en Ligue 1 depuis le début de la saison.