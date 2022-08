L1 (J4) : Tout savoir sur PSG - Monaco

Dire que le PSG impressionne en ce début de saison est un euphémisme. Le club francilien a fait le plein de points et reste sur une véritable démonstration de force sur la pelouse du LOSC, dimanche dernier (1-7). Avec un trio d'attaque en grande forme, le champion de France a de quoi inquiéter Monaco, qui a de son côté craqué contre Lens le week-end dernier. L'ASM n'a gagné qu'un match depuis le début de saison.

Les stats à connaître (avec Opta) Monaco est le club ayant infligé le plus de défaites à Paris en Ligue 1 dans son histoire (44). D’ailleurs, les Monégasques ont remporté 3 de leurs 4 dernières rencontres face aux Parisiens dans l’élite (1 défaite).



Paris a gagné 3 de ses 5 derniers matches à domicile contre Monaco en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors de ses 19 précédents (9 nuls, 7 défaites).



Battu par Lens lors du dernier match (1-4 le 20 août), Monaco n’a plus perdu 2 rencontres consécutives en Ligue 1 depuis août 2021 (0-1 à Lorient puis 0-2 contre Lens).



Paris n’a perdu aucune de ses 23 dernières réceptions en Ligue 1 (20 victoires, 3 nuls), s’inclinant pour la dernière fois le 3 avril 2021 contre Lille (0-1). Le club parisien a inscrit 5 buts lors de ses 2 dernières réceptions dans l’élite (5-0 v Metz le 21 mai et 5-2 v Montpellier le 13 août), une 1re pour lui depuis octobre 2018 (5-0 v Lyon puis 5-0 v Amiens).



En 2022, l’attaquant de Paris Kylian Mbappé est le joueur ayant marqué au moins 3 buts le plus souvent lors d’un match des 5 grands championnats européens : 3 fois (le 9 avril à Clermont, le 21 mai v Metz et le 21 août à Lille).