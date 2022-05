L1 (J38) : Tout savoir sur Marseille - Strasbourg

C'est l'un des matches les plus chauds, sur le papier, de cette 38e journée de Ligue 1. L'OM veut absolument récupérer sa deuxième place, ou au moins conserver la troisième, pour disputer la prochaine Ligue des champions. Strasbourg veut de son côté s'assurer une qualification européenne, en Ligue Europa Conférence voire en Ligue Europa.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a perdu aucun de ses 12 derniers matches contre Strasbourg en Ligue 1 (7 victoires, 5 nuls), son dernier revers remontant au 9 avril 2005 à la Meinau (0-1).



Strasbourg est l’équipe actuelle de Ligue 1 que Marseille a le plus affrontée à domicile sans jamais s’incliner au 21 e siècle (10 réceptions – 7 succès, 3 défaites).



Marseille affiche seulement 2 défaites en 20 matches de Ligue 1 quand il n’occupe pas la 2 e place avant la journée cette saison (13 victoires, 5 nuls), alors qu’il a perdu 7 de ses 17 rencontres de Ligue 1 2021/22 (7 victoires, 3 nuls) lorsqu’il a abordé la journée en tant que 2 e du classement.



En cas de résultat équivalent ou meilleur que ceux de Nice et Lens, Strasbourg pourrait se qualifier pour une compétition européenne via le championnat pour la 1 re fois depuis 1995/96 et une qualification pour la Coupe Intertoto. Finir dans le Top 5 serait une 1 re pour le Racing depuis 1979/80 (5 e ).



Strasbourg affiche 359 récupérations hautes en Ligue 1 2021/22, total le plus élevé pour une équipe sur une saison depuis qu’Opta analyse cette donnée (2014/15).