L1 (J33) : Tout savoir sur Brest - Lyon

Brest reste sur deux matches sans victoire en Ligue 1 mais aborde cette fin de saison plutôt sereinement, avec dix longueurs d'avance sur la place de barragiste. L'OL, de son côté, a pour objectif de remporter tous ses matches pour pouvoir rêver à une qualification européenne. Dix points séparent les deux équipes au classement, alors que les Gones ne sont que 8es.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a remporté aucun de ses 10 matches contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle (7 nuls, 3 défaites), il n’y a que contre Paris (11) que les Bretons ont disputé plus de rencontres sans s’imposer dans l’élite sur la période.Depuis sa série historique de 6 succès entre octobre et décembre, Brest n’a remporté que 4 de ses 15 matches de Ligue 1 (3 nuls, 8 défaites).Lyon a gagné 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors de ses 7 précédents (2 nuls, 3 défaites). Les Gones n’ont plus enchaîné 2 succès dans l’élite depuis janvier-février (3).Lyon n’a remporté que 4 de ses 15 déplacements en Ligue 1 cette saison (6 nuls, 5 défaites), dont un seul des 5 plus récents (3 nuls, 1 revers), à Lorient le 4 mars (4-1).Seul Monaco (1758) a remporté plus de duels que Lyon (1736) et Brest (1719) en Ligue 1 2021/22.Moussa Dembélé a inscrit 10 buts en 13 rencontres de Ligue 1 en 2022, seul Kylian Mbappé (12) fait mieux. Il n’en avait marqué 4 en 16 rencontres de championnat cumulées avec Lyon et l’Atlético de Madrid en 2021.