L1 (J3) : Tout savoir sur Toulouse - Lorient

La remontée en Ligue 1 se passe très bien pour Toulouse, qui a enchaîné un match nul et une victoire pour s'installer dans le top 4 du classement. De son côté, Lorient a gagné la seule rencontre qu'il a eu à disputer, puisque la seconde contre l'OL a été reportée à cause de l'état de sa pelouse.

Les stats à connaître (avec Opta)

Toulouse est l’équipe actuelle de Ligue 1 contre laquelle Lorient s’est le plus souvent imposé (9 succès en 24 matches). La dernière victoire des Merlus contre le TFC dans l’élite remonte au 5 décembre 2015 (3-2).



Lorient n’a remporté qu’un seul de ses 6 matches contre des promus en Ligue 1 depuis son retour dans l’élite en 2020/21 (2 nuls, 3 défaites), c’était le 13 mars dernier à Clermont (2-0).



Toulouse a remporté son dernier match de Ligue 1 (3-0 v Troyes), après avoir enchaîné 19 rencontres sans succès dans l’élite (2 nuls, 17 défaites). Le Téfécé n’a plus gagné 2 matches de suite en L1 depuis aoûtseptembre 2018 (3).



Lorient a gagné lors de la 1re journée à Rennes (1-0), mais n’est plus parvenu à gagner 2 matches de suite en Ligue 1 depuis avril-mai 2021 (2).



Stijn Spierings a récupéré 22 ballons en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur et au moins 10 de plus que n’importe lequel de ses coéquipiers à Toulouse.