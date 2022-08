L1 (J3) : Tout savoir sur Lille - PSG

Lille a plutôt bien démarré sa saison, avec une victoire suivie d'un match nul qui lui a permis de s'installer sur le podium. Le PSG est de son côté la seule formation à avoir fait carton plein depuis le coup d'envoi du championnat, et a évidemment pour ambition de poursuivre sa série de victoires dans ce choc entre les deux derniers champions de France.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a remporté que 2 de ses 20 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (4 nuls, 14 défaites), c’était à chaque fois sous les ordres de Christophe Galtier, désormais entraîneur du PSG (5-1 en avril 2019, 1-0 en avril 2021).



Paris a inscrit 5 buts lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1, devenant la 1re équipe à marquer au moins autant de buts lors de 3 rencontres de rang dans l’élite depuis Reims en août-septembre 1952. Le club champenois demeure d’ailleurs le seul à avoir réussi la passe de 4 dans l’histoire du championnat.



Paris a inscrit au moins 3 buts lors de chacun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (21 buts en tout) et pourrait devenir la 1re équipe à enchaîner 6 matches de la sorte à l’extérieur dans l’histoire de la Ligue 1.



Paris (28) et Lille (23) sont les 2 équipes qui ont effectué le plus de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison. Le LOSC demeure la seule formation à avoir marqué à la suite d’une telle action en 2022/23 (1 but contre Auxerre puis Nantes).



Rémy Cabella a inscrit 4 buts contre Paris en Ligue 1, ne faisant mieux que contre Ajaccio et Lorient (5 chacun). Cependant, le milieu de Lille n’a jamais connu la victoire contre le PSG dans l’élite (12 matches – 4 nuls, 8 défaites).