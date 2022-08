L1 (J3) : Toulouse - Lorient, le show du jour

Un match très animé et des buts ! C’est ce qu’il faut retenir de ce match de la 3eme journée de Ligue 1 entre Toulouse (6eme) et Lorient (9eme) au Stadium. Et il ne fallait pas arriver en retard sous peine de manquer l’un des plus beaux buts de ce début de saison. Après un peu plus d’une minute, Armand Laurienté a montré que son pied droit était toujours redoutable sur coup-franc. Lui, l’habitué des buts de toute beauté, a envoyé une mine dans cet exercice, dont la trajectoire a frappé la barre et rebondi derrière la ligne puis dans le toit du but. Globalement mieux en place et plus dangereux que les locaux dans ce premier acte, les Merlus ont eu l’occasion de faire le break sans y parvenir.

Lorient a débuté fort

Comme un symbole, Rafael Ratão a égalisé à la demi-heure de jeu dans la foulée d’une énorme occasion lorientaise à mettre au crédit de Vincent Le Goff. Le Brésilien, acteur de la montée des Violets en Ligue 1, a profité d’une approximation de Julien Laporte et ne s’est pas laissé prier pour tromper Yvon Mvogo. Le club breton peut nourrir des regrets de ce scénario et il n’était pas au bout de ses surprises quand Terem Moffi (40’) a manqué son premier penalty en France (il était à 3/3). La faute à un Maxime Dupé des grands jours, venu plonger du bon côté. Au retour des vestiaires, le promu a été plus convaincant et, de ce fait, plus présent offensivement.

Malgré le nul, Mvogo a tenu la baraque

Thijs Dallinga (56’) n’a pas été en mesure de tromper Yvon Mvogo de la tête sur corner. La recrue a bien eu son heure de gloire quelques minutes plus tard. Déjà buteur en ouverture du championnat contre Nice, l'attaquant a été à la finition d’une triple occasion toulousaine (64’) sur laquelle Mvogo a encore été éblouissant, en stoppant dans les airs un coup-franc de Branco van den Boomen. Lorient n’a pas abdiqué et s’en est remis à un rétropédalage de l’arbitre portugais du jour, Gustavo Correia, pour obtenir un penalty (80’). Le Lusitanien avait dans un premier temps sifflé une simulation d’Armand Laurienté avant de changer de décision en voyant les images. Ibrahima Koné a mis en échec Maxime Dupé, permettant aux siens de repartir de la Ville rose avec un point.