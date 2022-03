L1 (J28) : L'OL craque contre Rennes

Un premier quart d’heure de très haut niveau, une prestation d’une équipe digne de disputer la Ligue des champions. Le Stade Rennais a réalisé un récital footballistique sur la pelouse de l’Olympique lyonnais, ce dimanche, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Auteurs d’un premier quart d’heure d’une intensité impressionnante où Bourigeaud (11e, 0-1) puis Santamaria (13e, 0-2) ont rapidement donné l’avantage à des Lyonnais totalement dépassés durant ces quinze premières minutes de jeu, le Stade Rennais a rapidement imposé sa patte sur ce match. Enfin, pour conclure une première période haut de gamme, Majer (45e+1, 0-3) a profité d’une grossière erreur de relance d’Anthony Lopes pour permettre à son équipe de prendre le large. A la mi-temps, le match était déjà plié.

Genesio et Terrier bourreaux des Lyonnais

Pour leurs retours à Décines après leur départ du club, Bruno Genesio et Martin Terrier auront été les bourreaux de leur ancienne équipe. Le premier, entraîneur décrié, lors de son passage dans le Rhône aura proposé deux récitals tactiques face à son ancien club et notamment Peter Bosz, totalement dépassé à l’image de son équipe. Le second est venu inscrire le quatrième but pour son équipe peu après le retour des vestiaires (48e, 0-4). Une humiliation pour l’OL qui a essayé de réagit. Traoré, contre-son-camp (59e, 1-4) puis Dembélé, sur penalty (81e, 2-4) sur penalty, ont tenté de redonner de l’espoir à leur équipe. En vain.





Quatre jours après sa victoire face à Porto en Ligue Europa, l’Olympique lyonnais est tombé de haut ce dimanche. Une défaite qui scelle presque définitivement les derniers espoirs de podium pour l’OL qui va jouer sa saison sur la C3 désormais. Pour le Stade Rennais, ce récital prouve qu’il faudra compte sur lui dans cette fin de saison. Provisoirement troisièmes en attendant le résultat du match de Marseille, Rennes va se mêler à la lutte pour une place en Ligue des champions.