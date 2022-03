L1 (J27) : Lyon s'impose largement à Lorient et se replace

Les Gones n'ont pas tremblé



Le temps presse, mais Lyon avance. Enfin. Cette équipe version 2022 portée par son système et ses nouvelles têtes a de l'allure.En attendant, l'équipe de Peter Bosz doit avancer cachée. Et cette posture lui convient très bien. En déplacement à Lorient, Lyon a cette fois-ci matérialisé sa bonne production dans le jeu en se montrant réaliste dans le dernier geste.Il faut dire que le scénario a été idéal pour les Rhodaniens, qui n'ont pas à eu à patienter très longtemps pour se mettre sur de bons rails. De retour sur ses terres bretonnes après son transfert en provenance de Brest,Le talentueux ailier a forcé le verrou dès la 5eme minute de jeu sur une frappe pleine d'instinct après une remise dans le bon tempo de Lucas Paqueta (0-1).Lyon gérait bien son affaire. Après une nouvelle alerte de Paqueta (24eme),, clinique après un centre au cordeau d'Emerson (0-2, 26eme). Impliqués, appliqués, les Lyonnais auraient pu rentrer au vestiaire avec un avantage plus conséquent mais le but de Karl Toko Ekambi a été logiquement refusé pour une position de hors-jeu (42eme).Un moindre mal, pour une équipe lyonnaise qui n'a pas vraiment tremblé dans ce match. Deux minutes, peut-être. Soit le laps de temps qui avait vu les Merlus reprendre espoir après le but opportuniste de Terem Moffi sur corner (1-2, 57eme). Car après cette piqûre de rappel, Lyon a repris sa marche en avant.Les Gones ont ensuite profité des espaces laissés par leur hôte pour parachever leur succès avec un dernier contre victorieux qui a permis au jeune Faivre de signer un doublé (1-4, 78eme). Du travail bien fait. Les voilà provisoirement au 6eme rang ce vendredi soir, à cinq points du podium.