L1 (J26) : Tout savoir sur Metz - Nantes

Après avoir obtenu un match nul à Lille, Metz va devoir faire sans son entraîneur Frédéric Antonetti, suspendu après une altercation avec Sylvain Armand. Pas idéal dans la course au maintien, surtout au moment de recevoir un FC Nantes qui va très bien et qui reste sur une superbe victoire contre le PSG (3-1).

Les stats à connaître

Les difficultés de Metz peuvent être en partie attribuées à son onze de départ instable, avec un nombre considérable de 35 joueurs utilisés en championnat cette saison.



Nantes enregistre son total de points le plus élevé après 25 journées de Ligue 1 au cours de ce siècle.



Nantes n'a été mené à la pause qu'une seule fois à l'extérieur en championnat cette saison, et a préservé le nul à la mi-temps à dix reprises.



Randal Kolo Muani a été impliqué dans quatre but lors de ses six dernières apparitions (B3, P1).



Metz possède une différence de buts de -10 après la 75e minute (BP1, BC11).